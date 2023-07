MEC garante oportunidade de graduação para estudantes estrangeiros

Nesta semana, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), abriu mais de 6 mil vagas para o processo seletivo do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de agosto.

Nesta edição, PEC-G é um instrumento de cooperação educacional, que oferece a estrangeiros com idade mínima de 18 anos, com ensino médio completo e proficiência em língua portuguesa, a oportunidade de realizarema graduação completa, de forma gratuita, em instituições brasileiras de educação superior.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas junto a uma representação diplomática ou consular brasileira de um dos países participantes doprograma, conforme listado noEdital nº 5/2023. Ao todo, são 69 países conveniados com o programa, sendo a maior parte da África (29) e da América Latina e Caribe (25).

Uma comissão de seleção instituída pelo MEC, composta por servidores e docentes de instituições federais e de ensino, será responsável pela análise do histórico escolar e demais documentos exigidos para a candidatura.

