MEC indefere credenciamento de faculdade em Campo Grande

Nesta terça-feira (02), o Ministério da Educação (MEC) publicou a Portaria Nº 2.186, de 28 de dezembro de 2023, homologando o parecer nº 29/2023 do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação. A decisão refere-se ao Processo e-MEC nº 201902355 e indefere o pedido de credenciamento da Faculdade Senac Horto - Fatec Senac Horto (cód. 23993), prevista para operação em Campo Grande.

Segundo o texto da portaria, a instituição teria sua sede na Rua Francisco Cândido Xavier, nº 75, no Centro da capital de Mato Grosso do Sul. O responsável por manter a faculdade seria o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC - MS, cód. 16853). O ministro Camilo Sobreira de Santana assina a portaria de indeferimento, que entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.

O comunicado oficial do MEC não esclareceu os motivos específicos que levaram ao indeferimento do pedido de credenciamento.

Em busca de um posicionamento do SENAC-MS sobre a decisão do MEC, a reportagem tentou contato, mas até o momento desta publicação, não obteve resposta. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também