MEC inicia consulta pública sobre o novo ensino médio nesta segunda

O Ministério da Educação (MEC) debaterá, nesta segunda-feira (24), a primeira atividade relacionada à consulta pública sobre o novo ensino médio. Um webinário reunirá especialistas para discutir o tema no canal do YouTube da pasta às 19h.

A consulta pública dura até 6 de junho, com possibilidade de prorrogação, e envolverá processos como audiências nos estados, realização de pesquisas e um circuito com especialistas em educação.

A discussão do novo ensino médio será feita de forma descentralizada, com audiências em todas as regiões do país, para quem quiser enviar contribuições sobre o tema pode participar pela plataforma Participa + Brasil.

Na transmissão terá o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), Luiz Roberto Liza Curi, o professor doutor Celio da Cunha, da Universidade Católica de Brasília, e a professora Clélia Brandão Craveiro, da PUC-Goiás. A mediação será feita pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) Luiz Roberto Alves.

Outros quatro webinários serão promovidos entre especialistas e gestores, com previsão para os dias 3, 15 e 22 de maio e 5 de junho. Já os cinco seminários, feitos em parceria com a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), estão marcados para os dias 5, 12, 19 e 26 de maio e 2 de junho, sempre às 14h, também nos canais do YouTube do ministério e da Anped.

