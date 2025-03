MEC irÃ¡ ouvir professores de MatemÃ¡tica e aprimorar prÃ¡ticas pedagÃ³gicas

Com o objetivo de levantar insumos que possam orientar a definição de ações e estratégias do Compromisso Nacional Toda Matemática, tendo como base as necessidades e as demandas apontadas pelos professores, o Governo Federal lançou na segunda-feira (10) a Escuta Nacional de Professores de Matemática.

A iniciativa é do Ministério da Educação (MEC) e ocorre entre os dias 17 e 28 de março, destinada aos professores que ensinam o componente no ensino fundamental e médio.

"Ao colocar uma lupa em cima dos processos de ensino da disciplina, buscamos encontrar as especificidades que circundam a matemática e que podem ser utilizadas para potencializar o ensino, valorizando as experiências de alunos e professores e reconhecendo o papel da construção coletiva", Kátia Schweickardt, Secretária de Educação Básica do MEC.

A escuta será aberta e de adesão voluntária. Porém, conta uma amostra pré-estabelecida, garantindo a precisão e a representatividade. Assim, espera-se não apenas melhorar as práticas pedagógicas no país, mas também fortalecer as vozes de profissionais da educação, garantindo a valorização dos docentes e a consideração das diferentes perspectivas na definição de políticas públicas para o ensino da matemática.

"Não é novidade que enfrentamos alguns desafios em relação à aprendizagem de matemática no nosso país. Ao colocar uma lupa em cima dos processos de ensino da disciplina, buscamos encontrar as especificidades que circundam a matemática e que podem ser utilizadas para potencializar o ensino, valorizando as experiências de alunos e professores e reconhecendo o papel da construção coletiva", explica Kátia Schweickardt, secretária de Educação Básica (SEB) do MEC.

WEBINÁRIO – A iniciativa foi lançada durante um webinário, disponível no canal do YouTube do MEC, no qual foram debatidos uma série de temas, entre eles os panoramas do componente curricular no país e os desafios e possibilidades da matemática no Brasil. Os participantes ainda abordaram a experiência das escolas na mobilização de alunos para a Olimpíada de Matemática (OBMEP); os panoramas de pesquisas internacionais sobre a matemática; a estrutura da pesquisa; o guia da Escuta Nacional e a disponibilidade do MEC em ouvir os educadores.

Somando Vozes – A pasta da Educação já havia promovido um webinário, no dia 25 de fevereiro, para debater a aprendizagem do componente no país. Intitulado “Somando Vozes por TodaMatemática”, o encontro reuniu professores e estudantes para debater temas como a relevância do conhecimento pedagógico na aprendizagem da matemática e a importância dessas práticas para a melhoria do ensino.

Inovação Curricular – Em janeiro, o MEC lançou o Caderno de Inovação Curricular em Matemática, como parte do programa Escola das Adolescências. O material apresenta a proposta do Clube de Letramento Matemático, com dois objetivos principais: apoiar a recomposição de aprendizagens fundamentais e tornar o ensino da matemática mais envolvente e desafiador.

Clube De Letramento – O Clube de Letramento Matemático adota uma abordagem baseada na resolução de problemas, incentivando a participação ativa dos estudantes, o desenvolvimento do raciocínio matemático e a construção da autoconfiança. As atividades propostas desconstroem crenças limitantes sobre amatemática, promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo e exploratório em que diferentes soluções são valorizadas e erros são utilizados como oportunidades de reflexão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também