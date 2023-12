Mensalidades entre 18 escolas da Capital podem variar até 275%

Sarah Chaves, com informações do Procon-MS

Para ajudar no processo de escolha dos pais que buscam e pesquisam a escola para os filhos, levando em conta o custo benefício, um levantamento do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), avaliou os valores praticados por 18 instituições de ensino.

As unidades dispõem de diferentes especificidades quanto ao serviço prestado, por isso, os pais ou responsáveis também devem levar em consideração suas pretensões. Foram analisadas mensalidades para as etapas Fundamental I, II e Ensino Médio, nos períodos matutino, vespertino e integral (total ou parcial).

Para o secretário-executivo do Procon/MS, Antonio José Angelo Motti, o levantamento pode guiar o consumidor quanto a contratação dos serviços de educação.“Esse comparativo deve ser acompanhado da análise sobre quais as pretensões dos pais e responsáveis e aquilo que se adequa ao seu orçamento familiar. Fique atento também as regras contratuais, porque elas precisam ser claras e precisas”, diz Motti.

Maior e menor variação

Um aluno do terceiro ano do Ensino Médio, matriculado no período da manhã, pode representar investimento mensal de R$ 780 em escola localizada no Bairro Jardim Imá ou R$ 2.929,66 no Chácara Cachoeira. A diferença de 275,6% entre elas representa a maior registrada durante o levantamento.

Também no Ensino Médio foi constatada a menor das variações, de 18,85%, aplicada as mensalidades dos primeiros e segundos anos. Isso porque na Vila Alba se aplicam valores de R$ 1.430, comparados aos R$ 1.699 no Taveiropolis.

Em caso de dúvidas ou reclamações o Procon/MS está disponível pelo telefone 151, nos postos de atendimento presencial em Campo Grande ou por meio de formulário de reclamação online.

