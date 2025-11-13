Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Educação

Ministério da Educação convoca lista de espera de vagas remanescentes do FIES

Pré-selecionados têm dois dias uteis para comprovar informações

13 novembro 2025 - 13h35Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
FIES 2025FIES 2025   (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Ministério da Educação (MEC) começa a convocar nesta quinta-feira (13) os candidatos da lista de espera das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2025. O período de convocação vai até às 23h59 do dia 28 de novembro (horário de Brasília).

O Fies é o programa federal que concede financiamento a estudantes de baixa renda de cursos de graduação, em instituições de educação superior privadas.

Os candidatos da lista de espera deverão acompanhar o resultado de eventual pré-seleção por meio do site Fies Seleção. Para acessá-lo, o estudante deve fazer o login único pela plataforma Gov.br

Os candidatos inscritos deverão obrigatoriamente ter condições de atingir a frequência mínima exigida para o semestre letivo referente ao segundo semestre de 2025 no curso/turno/local de oferta/IES para o qual se inscreverem.

Documentação comprobatória - O estudante pré-selecionado a uma das vagas remanescentes do processo seletivo do Fies deverá comprovar as informações declaradas no momento da inscrição à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino superior em que foi pré-selecionado.

O prazo para este procedimento é de dois dias úteis, contados a partir do dia da pré-seleção.

De acordo com o edital que contém as regras do Processo Seletivo nº 21/2025, a entrega dos documentos comprobatórios pode ser feita por meio físico ou digital, nos horários definidos pela instituição.

Próximos passos - Se a documentação for aprovada, o próximo passo é a validação das informações em um agente financeiro em até dez dias, contados a partir do terceiro dia após a validação da inscrição pela comissão da faculdade.

Somente após a aprovação do banco poderá ser formalizada a contratação do financiamento.

Se o candidato pré-selecionado não apresentar todos os documentos ou não seguir as etapas exigidas dentro do prazo estabelecido, ele perde a vaga. Essa vaga perdida é imediatamente transferida para o próximo candidato classificado na lista de espera.

Complementação - O candidato que se inscreveu para vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD) deverá comprovar sua situação com laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID).

Caso a comissão da faculdade privada identifique erros ou inconsistências referentes às informações prestadas, a instituição de ensino superior poderá exigir a apresentação de documentação complementar.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Serão 5 mil novas vagas permanentes na Educação Infantil
Educação
Prefeitura inicia matrículas e rematrículas da REME para 2026
Durante o evento, o público poderá conhecer amostras de larvas do Aedes aegypti
Educação
Bioparque Pantanal realiza "Dia D" com atividades de combate à dengue em parceria com a SES
Foto: Divulgação
Educação
Ano letivo começará na primeira semana de fevereiro nas escolas municipais em 2026
Fotos: Laucymara Ayala/Sead
Educação
Estado convoca estudantes do cadastro reserva do 'MS Supera'
Enem acontece esse mês
Educação
Gabarito oficial do Enem sai na quinta-feira
O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025  é: "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".
Educação
Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento
Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Educação
Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses
Enem acontecerá neste final de semana
Educação
O que é permitido levar no primeiro dia de provas do Enem? Saiba agora
Enem acontecerá em novembro deste ano
Educação
Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS
Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande