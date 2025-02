MP dá prazo para escola em Costa Rica implementar capacitação de primeiros socorros

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu uma recomendação à Diretora da Cooperativa Educacional em Costa Rica (COOPECRI), unidade de ensino particular, para que adote medidas urgentes relacionadas à capacitação em primeiros socorros. A recomendação, assinada pelo promotor de Justiça Guilherme Pereira Diniz Penna, visa garantir a segurança e o bem-estar de alunos e profissionais da instituição, conforme a Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas.

A recomendação estabelece três principais ações a serem cumpridas no prazo de 60 dias:

- Capacitação: A Diretora deve providenciar o curso de capacitação em noções básicas de primeiros socorros para professores e demais funcionários da escola. - Aquisição de Kits: A compra de kits de primeiros socorros, conforme as orientações de entidades especializadas, também deve ser realizada. - Afixação de Certificação: A certificação da capacitação deve ser afixada em local visível para que todos os frequentadores da escola tenham ciência da ação.

Além disso, a Diretora da COOPECRI tem um prazo de 15 dias para responder por escrito sobre o acatamento ou não das recomendações e, também, para afixar uma cópia da recomendação em local visível na instituição.

O promotor justifica a recomendação afirmando que a falta de conhecimentos básicos de primeiros socorros pode resultar em graves consequências em situações de emergência, como acidentes que, sem a ação imediata, podem ser fatais. A recomendação também cita o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura o direito à proteção e socorro imediato, especialmente em estabelecimentos de ensino.

A recomendação reforça que, caso não haja o acatamento, o Ministério Público tomará as medidas judiciais cabíveis para garantir o cumprimento da legislação e a segurança dos alunos e colaboradores.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também