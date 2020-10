MPE divulga processo seletivo para estagiários

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPE/MS ) divulgou nesta segunda-feira (19), o Concurso Público de Estagiários com vagas para nível médio, graduação e pós-graduação em Campo Grande e em 54 cidades do interior do estado de Mato Grosso do Sul. As inscrições estão abertas a partir de hoje até o dia 30 de novembro pelo portal de concursos da Fapec.

As vagas são para as cidades: Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

A taxa de inscrição para os candidatos de nível superior/pós graduação (especialização, mestrado e doutorado é de R$ 80,00 (oitenta reais), para os candidatos de nível superior/ graduação é R$ 40,00 (quarenta reais), e para os candidatos de nível médio R$ 20,00 (vinte reais).

As provas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para o dia 13 de dezembro, a depender do cenário da pandemia do COVID-19. A FAPEC preza pela segurança dos candidatos e colaboradores, por isso atua a partir de seu Plano de Biossegurança que garante a preservação, controle e contenção de riscos, para tal todo o processo seletivo será realizado de maneira cautelosa e seguindo o protocolo à risca.

