MS abre edital para seleção de professores de ioga nas escolas da Rede Estadual

Abriu nesta quarta-feira (17), o edital para a seleção de professores qualificados para ministrar aulas de ioga em escolas da Rede Estadual de Ensino em Mato Grosso do Sul.

O seletivo faz parte do Prodesc (Programa MS Desporto Escolar) e visa promover práticas integrativas e complementares de saúde entre os estudantes. Clique aqui e confira o edital completo.

Requisitos e inscrições

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem possuir graduação em licenciatura em qualquer área, formação em ioga com carga horária mínima de 200 horas, experiência como instrutor de ioga por pelo menos um ano e ser associado à Associação de Professores de Ioga. As inscrições começam hoje (17) e vão até sexta-feira (19).

Os interessados devem entregar, pessoalmente, um envelope lacrado identificado como “PROCESSO SELETIVO AULAS DE IOGA” no protocolo da Setesc, localizado na Av. Fernando Correa da Costa, 559, andar térreo, Centro, em Campo Grande. O envelope deve conter os formulários de inscrição e proposta técnica, além de cópias autenticadas da documentação comprobatória, como cédula de identidade, diploma de licenciatura, comprovantes de formação e experiência em ioga, e vínculo à Associação de Professores de Ioga.

Cronograma do processo seletivo

17 de julho: publicação do edital e início das inscrições;

19 de julho: encerramento das inscrições;

19 a 23 de julho: período para análise das inscrições pela comissão técnica;

24 de julho: publicação dos resultados preliminares;

25 a 29 de julho: período recursal;

30 de julho: publicação dos resultados finais e encaminhamento dos selecionados às escolas;

1 de agosto: início das aulas de ioga.

Análise e avaliação

A seleção será feita em fase única, por meio de análise curricular e da proposta técnica dos candidatos. A comissão técnica avaliará a documentação submetida conforme os critérios estabelecidos no edital, verificando a qualificação e a capacidade técnica dos candidatos. Os critérios de desempate incluem a maior quantidade de horas de experiência na modalidade e a maior idade do candidato.

Convocação e documentação

Os candidatos aprovados serão convocados como professores com carga horária de 10 horas semanais. A convocação será realizada por meio do sistema Papel Zero, conforme as orientações da Resolução SED/MS nº 4.276 de 31 de janeiro de 2024. A documentação necessária para a convocação deve ser providenciada pelo candidato e pela direção escolar.

Serviço

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Nesp (Núcleo de Esporte) da Setesc pelos telefones (67) 3322-7109 ou 3316-9179.

Confira abaixo o edital e os anexos que devem ser preenchidos: Edital - Processo seletivo para habilitação em práticas integrativas e complementares em ioga

Anexo I: Requerimento de inscrição e currículo;

Anexo II: Proposta técnica de implantação e desenvolvimento de aulas de ioga nas escolas da Rede Estadual de Ensino de MS.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também