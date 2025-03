MS estará em disputa de robótica nos EUA com equipe da Escola Sesi de Naviraí

A primeira edição da RoboCupJunior Super Regional Américas, na cidade de Mercersburg, na Pensilvânia, que acontece de 25 a 29 de abril vai contar com representantes do Mato Grosso do Sul, com a equipe Tech Vikings, da Escola Sesi de Naviraí.

A vaga ao regional das Américas foi conquistada após a medalha de prata na etapa nacional da OBR, em novembro do ano passado. O torneio deve reunir equipes das Américas do Norte, Central e do Sul e conta com modalidades que fazem parte da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

Competindo na Primary Rescue Line, categoria de entrada que utiliza robôs para simular o resgate de pessoas em situações de risco de vida, a delegação sul-mato-grossense é formada pelos alunos Miguel Siqueira Botelho e Gabriel Ávalo da Silva, coordenados pelo professor Anderson Douglas da Rocha Souza.

"Quando conseguimos a classificação, demorou para cair a ficha. Aí veio a saga de tirar passaporte, correr atrás do visto e toda a documentação. Isso deixou os alunos e os técnicos um pouco assustados, por ser tudo novidade. Mas esses são os frutos do trabalho. Agora, os alunos vão ter a oportunidade de levar o nome da Escola Sesi e de Naviraí para representar o Brasil na RoboCup", comenta o professor.

