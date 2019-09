MS ja investiu mais de R$ 75 mi em incentivo a pesquisa e inovação

O Governo de Mato Grosso do Sul, tem investiu nos últimos quatro anos e meios R$ 75 milhões em projetos e ações que tenham por finalidade o desenvolvimento do Estado e do País com incentivo a pesquisa e inovação.

Os investimentos feitos através da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), que anualmente lança editais para a concessão de bolsas para alunos de mestrado e doutorado. São essenciais para o crescimento econômico e futuro da nação.

Atualmente cerca de 300 projetos de pesquisa e inovação estão vigentes através da Fundect, que atua em cinco áreas estratégicas: tecnológica e de inovação, apoio a projetos e pesquisa científica, formação de recursos humanos, realização de eventos técnico-científicos, além de incentivar a inovação nas empresas, e promover atividades especiais para ciência, tecnologia e inovação.

Além da abrangência do campo de atuação, as bolsas incentivam os diversos níveis de escolaridade. O Programa Pibic Junior por exemplo, concede bolsas a estudantes matriculados no ensino fundamental, médio ou técnico integrado de nível médio de Escolas Públicas do Estado.

No campo de apoio a produção cientifica, o edital Universal garante recursos a projetos de pesquisa junto a universidades, institutos federais, Embrapas, e demais instituições de pesquisa sediadas em Mato Grosso do Sul. Na área de empreendedorismo e inovação, a Fundect é gestora do Programa Centelha, que tem como objetivo transformar ideias inovadoras em negócios de sucesso.

