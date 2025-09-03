MS oferece 1.250 bolsas de estudo para alunos e professores com pesquisas

Mato Grosso do Sul está oferecendo cerca de 1.250 bolsas de estudo para estudantes e professores do ensino médio ou técnico integrado.

As bolsas fazem parte do Pictec (Programa de Iniciação Científica e Tecnológica), iniciativa da Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia).

A Fundect prorrogou para até 26 de setembro o prazo de inscrições no Pictec, que está em sua quinta edição. O programa começou em 2021 e já beneficiou mais de 2,4 mil estudantes e professores em 500 projetos de pesquisa em todas as regiões do Estado.

Nesta edição, o investimento previsto é de R$ 7,2 milhões, com a oferta 1 mil bolsas de R$ 400 para estudantes e 250 bolsas de R$ 800 para professores-orientadores. Os recursos são pagos aos participantes por 12 meses.

Entre os objetivos do programa estão o fortalecimento da ciência, a aproximação do conhecimento científico à educação básica, além de possibilitar que estudantes possam despertar vocações.

Podem se inscrever no projeto os professores da Rede Estadual de Ensino, do Colégio Militar e do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Eles devem submeter propostas no sistema SigFundect, nas áreas de Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia, Cidades Inteligentes, Energias Renováveis, Biodiversidade, Saúde Animal, Saúde Humana e Tecnologias Sociais e Assistivas.

A submissão das propostas deve ser feita exclusivamente pelos professores, até às 17h do dia 26 de setembro de 2025.

O edital completo da seleção está disponível no site www.fundect.ms.gov.br.

