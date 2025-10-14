MS Supera convoca 190 novos bolsistas e prazo para envio de documentos vai até dia 20

O Programa MS Supera convocou mais 190 candidatos classificados dentro do número de vagas para a apresentação da documentação obrigatória, conforme divulgado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead).

O prazo para o envio dos documentos vai até o dia 20 de outubro e deve ser realizado exclusivamente pelo sistema do programa.

O MS Supera oferece bolsa de estudo equivalente a um salário mínimo para estudantes de baixa renda, com o objetivo de estimular a permanência nos cursos de graduação e educação profissional técnica e reduzir a evasão escolar.

Os candidatos convocados devem apresentar comprovante de residência, comprovante de renda de todos os membros da família com 16 anos ou mais, histórico escolar, comprovante de matrícula e as declarações exigidas no formulário de convocação, disponíveis no sistema do programa.

As declarações incluem a confirmação de que o candidato não possui graduação concluída, não recebe outro benefício com a mesma finalidade e não tem outro membro da família participando do MS Supera.

De acordo com o cronograma, os documentos serão analisados entre 21 e 27 de outubro de 2025 pela unidade gestora do programa. Após a validação, o termo de concessão do benefício estará disponível no sistema a partir das 7h30 de 28 de outubro até 23h59 de 3 de novembro de 2025.

Os candidatos aptos deverão verificar os dados pessoais, baixar e assinar o termo em PDF — preferencialmente com a assinatura digital GOV.BR — e anexar o documento assinado na plataforma do programa.

A relação completa dos convocados, o cadastro de reserva e a resolução com todas as instruções estão disponíveis no site da Sead.

