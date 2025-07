MS tem mais de 57 mil inscritos no Enem 2025 com 56% isentos de taxa

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 contabiliza 57.941 inscritos sul-mato-grossense, dos quais 24.780 são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Do total de inscritos no estado, 32.626 são isentos e 25.315, pagantes, conforme divulgado ontem (23) pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Entre os estados que registaram o maior número de inscritos no Enem 2025 estão: São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019). As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

De acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024.

O Enem 2025 volta a ser utilizado para certificar a conclusão do ensino médio ou a proficiência parcial para estudantes maiores de 18 anos. Os participantes que desejam utilizar o exame para esses fins devem indicar essa pretensão ao se inscrever. Beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) não serão cobradas pela inscrição



