Mundo Senai 2020 promove 2ª etapa nesta sexta-feira

A 2ª etapa do novo formato do Mundo Senai, começa nesta sexta-feira (27), a partir das 8h e oferece a oportunidade para a população conhecer de perto a estrutura, corpo docente e o trabalho desenvolvido pela instituição.

Devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano o evento teve de ser reformulado e é 100% online, sendo que nesta etapa a programação é direcionada aos estudantes das escolas públicas e privadas do Estado, bem como industriais e comunidade em geral.

Segundo o gestor de educação do Senai, Rogaciano Canhete, os interessados em participar já podem se inscrever pelo hotsite http://www.mundosenai.ms.senai.br/ . “O distanciamento social deixou evidente o quanto a tecnologia está presente em nosso cotidiano. A distância pode ser limitadora em determinadas situações, entretanto, não é um fator impeditivo para a educação, produção e consequentemente o desenvolvimento econômico”, completou.

O evento será realizado simultaneamente em todo o Brasil, mas, em Mato Grosso do Sul, a programação foi dividida em duas etapas, a 1ª na semana passada foi um aquecimento com lives para os docentes, enquanto a 2ª e última será nesta sexta-feira destinado aos alunos. Entre as atrações estão os jogos online, aulas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem), com aulas show de Química, Física e Biologia.

Os alunos vão poder acompanhar, ao vivo, experimentos nos laboratórios do Senai, que vão ajudar a resolver na prática questões de provas anteriores do exame. No site também estão disponíveis 12 oficinas desenvolvidas para alunos do Ensino Médio, industriários, empresários e comunidade em geral e entre os temas estão montagem de PCs para jogos, formação técnica para o primeiro emprego, casas inteligentes e sustentáveis, pilotagem de drones, realidade aumentada para estoques e fabricação s.

Todas as oficinas são gratuitas e online, o participante pode ser inscrever em quantas quiser, desde que sejam em horários diferentes. O evento vai contar também com uma “Tarde Geek” para os fãs de tecnologias, jogos eletrônicos, de tabuleiros, quadrinhos, mangas, livros, filmes, séries e com “Show de Arduínos”, que vai ensinar sobre programação de robôs e de quatro jogos - Among Us, Free Fire, Mine Craft e League of Legends.

Ainda durante o evento, o Senai vai lançar quatro cursos de nível técnicos voltados para programação de jogos digitais, desenvolvimento de sistemas, energias renováveis e cibersistemas.

Deixe seu Comentário

Leia Também