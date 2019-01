Municípios de MS vão adquirir ônibus escolares

Quatorze municípios de Mato Grosso do Sul vão poder adquirir ônibus escolares para auxiliar no transporte de alunos da zona rural, devido a um empenho no valor de R$ 3.167.158,00. De acordo com a equipe da ministra Tereza Cristina, o montante foi conquistado devido, trabalho da deputada federal licenciada, ainda em 2018.

Os ônibus irão atender os alunos das redes municipais de ensino das cidades de Amambaí, Aquidauana, Bataguassu, Corumbá, Costa Rica, Douradina, Guia Lopes da Laguna, Maracaju, Nioaque, Novo Horizonte do Sul, Paranaíba, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora e Taquarussu.

Conforme a assessoria da ministra, as notas de empenho foram emitidas pelo Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Algumas cidades foram comunicadas do empenho ainda no ano passado, outras no início do ano, e aguardam a liberação do montante para aquisição das unidades.

Para Tereza Cristina investir em educação, principalmente em municípios que possuem mais dificuldades para transportar alunos, incluindo os da área rural, é uma das preocupações.

“É extremamente gratificante saber que cada ônibus desse contribui com a qualidade do ensino para o aluno que acorda cedo, vai para a escola e tem sonhos. Eles têm a oportunidade de irem estudar e chegar com segurança. Isso é muito importante. Sei que com esse empenho temos a oportunidade de ajudar os prefeitos a escreverem outra história. Minha preocupação com as famílias do campo também tem chegado até a educação. É assim que vamos sempre trabalhar, criando oportunidades aos sul-mato-grossenses, seus filhos e filhas”, comemora Tereza Cristina.

Deixe seu Comentário

Leia Também