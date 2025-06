Nadador de Campo Grande conquista dois ouros no Grand Prix Latam, no Paraguai

O campo-grandense João Francisco Lima de Souza, de 9 anos, brilhou no último Grand Prix Latam, realizado no Paraguai, ao conquistar duas medalhas de ouro e uma de prata, além de garantir um quinto lugar.

O nadador foi campeão nos 50 metros peito e nos 50 metros borboleta. Ele também foi vice-campeão nos 50 metros livre. João ainda conquistou o 5° lugar nos 50 metros costas.

Ele esteve acompanhado do irmão, Davi Lima de Souza, de 13 anos, que não trouxe medalhas, mas conquistou resultados expressivos nas modalidades em que participou.

A dupla representou Campo Grande na competição que reuniu 35 equipes de 7 países.

"É sempre muito bom conquistar o pódio, pois mostra que o esforço valeu a pena. Participar dessas competições é se desafiar e buscar cada vez fazer melhor. A vitória nem sempre vem, mas tentamos ser sempre melhores do que fomos no dia anterior", disseram os irmãos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também