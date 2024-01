Não perca o prazo: Efetivação da matrícula das escolas estaduais vai até 12 de janeiro

Sarah Chaves, com informações do Governo do Estado

Pais e/ou responsáveis dos alunos da Rede Estadual de Ensino (REE), tem até esta sexta-feira (12), para comparecer nas escolas para as quais os estudantes foram designados para concluírem a efetivação da matrícula.

Além disso, no mesmo período será realizada a segunda etapa da pré-matrícula, período destinado aos interessados que não finalizaram o preenchimento dos dados no Portal da Matrícula Digital ou perderam os prazos da primeira fase.

De forma gratuita e online, ainda é possível efetuar a pré-matrícula para aqueles que desejam ingressar da REE. Aos estudantes que já estudam na Rede o prazo para a confirmação de permanência terminou no dia 22 de dezembro de 2023, mas foi reaberto ontem (8).

Para realizar a pré-matrícula, os pais ou responsáveis precisam acessar o Portal da Matrícula Digital pelo endereço www.matriculadigital.ms.gov.br .

No domingo (7), a Secretaria de Estado de Educação divulgou, no Portal da Matrícula Digital, a primeira lista de designação dos estudantes que realizaram a pré-matrícula da REE entre os dias 7 de novembro de 2023 a 4 de janeiro de 2024. Desde então é possível consultar a escola para a qual o estudante foi designado.

O ano letivo de 2024 começa no dia 21 de fevereiro e o término das aulas está marcado para 13 de dezembro de 2024. O recesso escolar acontecerá entre os dias 17 e 31 julho, conforme o calendário divulgado pela SED.

Em caso de dúvidas sobre as escolas e turmas disponíveis ou dificuldade em realizar a pré-matrícula pela internet, entre em contato com a equipe da Central de Matrículas pelo telefone 0800 647 0028. Os moradores de Campo Grande também têm a opção de comparecer à sede localizada na Rua Joaquim Murtinho, n. 2612, no Bairro Itanhangá Park, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

