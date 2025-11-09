Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses

Saiba Mais Educação Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa neste domingo, dia 9, para mais de 57,9 mil sul-mato-grossenses que confirmaram as respectivas inscrições. Os portões abrem às 11h e fecham às 12h, no horário local.

Neste primeiro dia de prova, os candidatos vão encontrar 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da tradicional redação.

Vale ressaltar também que os candidatos têm até às 18h para realizar a prova, ou seja, um total de 5h e 30 minutos, já que o início está previsto para às 12h30.

A saída da sala é permitida a partir das 14h30, mas sem o caderno de questões. Ele só poderá ser levado quando faltarem 30 minutos para o fim do exame.

Das 57.941 inscrições confirmadas, dessas, 16.825 são de estudantes que já concluíram o ensino médio, conforme os dados do Painel do Enem, divulgado no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo o levantamento do Inep, 32.626 inscritos em Mato Grosso Sul são isentos e 25.315, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens.

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam brancos (26.577), seguidos de 23.445 participantes autodeclarados pardos, 4.359 pretos, 1.947 indígenas e 1.054 amarelos.

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 15.240 inscritos. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 159.

Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS

