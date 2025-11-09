Menu
Menu Busca domingo, 09 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Educação

Não vale atrasar: Enem começa neste domingo para 57,9 mil sul-mato-grossenses

Primeiro dia de prova será composta por 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas e a redação

09 novembro 2025 - 09h44Luiz Vinicius

O Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) começa neste domingo, dia 9, para mais de 57,9 mil sul-mato-grossenses que confirmaram as respectivas inscrições. Os portões abrem às 11h e fecham às 12h, no horário local.

Neste primeiro dia de prova, os candidatos vão encontrar 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas, além da tradicional redação.

Vale ressaltar também que os candidatos têm até às 18h para realizar a prova, ou seja, um total de 5h e 30 minutos, já que o início está previsto para às 12h30.

A saída da sala é permitida a partir das 14h30, mas sem o caderno de questões. Ele só poderá ser levado quando faltarem 30 minutos para o fim do exame.

Das 57.941 inscrições confirmadas, dessas, 16.825 são de estudantes que já concluíram o ensino médio, conforme os dados do Painel do Enem, divulgado no portal do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

Segundo o levantamento do Inep, 32.626 inscritos em Mato Grosso Sul são isentos e 25.315, pagantes. Do total de inscritos confirmados no estado, 34.849 (60,15%) são mulheres e 23.092 (39,85%) são homens. 

Com relação à etnia, a maioria das inscrições confirmadas são de participantes que se autodeclararam brancos (26.577), seguidos de 23.445 participantes autodeclarados pardos, 4.359 pretos, 1.947 indígenas e 1.054 amarelos. 

A faixa etária com mais inscrições confirmadas é de 17 anos, com 15.240 inscritos. Os participantes com mais de 60 anos totalizam 159.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Enem acontecerá neste final de semana
Educação
O que é permitido levar no primeiro dia de provas do Enem? Saiba agora
Enem acontecerá em novembro deste ano
Educação
Dos 57 mil inscritos no Enem, cerca de 16 mil já concluíram o ensino médio em MS
Imagem ilustrativa
Educação
Intercâmbio na Espanha oferece bolsas com tudo pago para jovens de MS
Os vencedores receberam bolsas de estudo presenciais na Uniderp, 100% para o primeiro lugar
Educação
Concurso de Redação "Um Passeio com Manoel" premia talentos da rede pública de MS
Neste domingo (9), a prova é composta por 90 questões objetivas (dividas entre Linguagens e Ciências Humanas) e uma redação.
Educação
Se preparando para o Enem? Campo Grande terá aulão gratuito de redação neste sábado
Foto:
Interior
Transporte escolar sem seguro é alvo de fiscalização do MP em Glória de Dourados
MEC
Educação
Inep divulga lista de espera para vagas remanescentes do Fies 2025
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Pré-matrículas já podem ser realizados pelos pais dos alunos
Educação
Pais de estudantes já podem realizar pré-matrícula na rede estadual de MS
Terreno de 35.831,73 m&#xB2; fica localizado na Avenida Gury Marques, região do Anhanduizinho
Educação
Com área doada, Instituto Federal construirá campus na região sul de Campo Grande

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Moto e entorpecentes apreendidos -
Polícia
Força Tática fecha 'boca do Pardal' na região norte e prende dois em flagrante