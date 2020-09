Defensoria debate aulas presenciais, nas escolas públicas, nesta sexta

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul promove nesta sexta-feira (25), uma audiência pública para debater a retomada ou não das aulas presenciais nas escolas públicas de Campo Grande.

As aulas presenciais foram suspensas desde o dia 18 de março, tanto as públicas quanto as escolas da rede privada de ensino, devido à pandemia do novo coronavírus. O prefeito Marquinhos Trad (PSD), assinou um decreto com medidas de prevenção ao vírus, que incluía a suspensão das aulas em toda a Rede Municipal de Educação. No dia 29 de julho, foi prorrogada a suspensão das aulas na rede municipal até o dia 7 de setembro, conforme foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande.

A retomada das aulas presenciais já é realidade nas escolas particulares. Desde segunda-feira (21), o ensino infantil está autorizado a voltar com 30% da capacidade e uma série de medidas estabelecidas. A flexibilização de diversos setores que puderam voltar à atividade acende a esperança de que, ainda em 2020, as escolas públicas voltem com as aulas.

A reunião de amanhã, onde será avaliada a possibilidade, contará com a participação do professor doutor Daniel Cara, que é Coordenador Geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, além de representantes de diversas entidades.

A audiência virtual será transmitida pelo Canal da Escola Superior da Defensoria Pública de MS no YouTube.

