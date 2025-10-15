No Dia dos Professores, governo lança Carteira Nacional Docente

Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o governo federal iniciou oficialmente a emissão da Carteira Nacional Docente, novo documento de identidade funcional destinado a professores de todos os níveis e redes de ensino, públicas e privadas.

A carteira garantirá aos educadores benefícios como descontos em eventos culturais, incluindo shows, teatros e cinemas.

Durante a cerimônia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou a importância da Educação como base da igualdade social e destacou o papel essencial dos professores no desenvolvimento do país.

O evento marcou também o lançamento de novas ações do Programa Mais Professores, que deve atender cerca de três milhões de docentes em todo o Brasil.

O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou que as primeiras 1.500 carteiras estão sendo entregues no Rio de Janeiro, e que a meta é alcançar 2,7 milhões de emissões.

“Estamos iniciando a entrega das carteiras como forma de reconhecimento e valorização dos professores de todo o país”, disse o ministro.

Durante a solenidade, professores foram premiados com computadores e foi apresentada a nova versão do Portal de Formação Mais Professores, que reúne cursos gratuitos de formação continuada, graduação, mestrado e doutorado, ampliando as oportunidades de qualificação para profissionais da educação em todo o país.

