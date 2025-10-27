Menu
Educação

Notas de até três edições do Enem poderão ser usadas no Sisu 2026

As instituições de ensino têm até 28 de novembro para confirmar adesão ao programa

27 outubro 2025 - 10h37
Foto: Mateus Santos/g1 Foto: Mateus Santos/g1  

A partir do processo seletivo de 2026, os candidatos poderão escolher a melhor nota obtida nas três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025) para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A mudança, definida pelo Edital nº 22/2025 e publicada no Diário Oficial da União, permite que o estudante use o resultado anterior, mesmo que não tenha feito a prova mais recente.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o sistema selecionará automaticamente a pontuação mais vantajosa para o curso desejado, com base na média ponderada usada por cada instituição. Essa média varia conforme o peso das disciplinas: cursos como Engenharia ou Física priorizam Matemática, enquanto Jornalismo ou Direito valorizam mais as notas de Linguagens e Ciências Humanas.

A regra vale apenas para quem concluiu o ensino médio, excluindo os participantes que fizeram o exame como treineiros.

A proposta busca ampliar o acesso ao ensino superior público, oferecendo mais opções de aproveitamento das notas. As instituições de ensino têm até 28 de novembro para confirmar sua participação no Sisu 2026, por meio da plataforma Sisu Gestão.

