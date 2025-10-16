Menu
Educação

Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande

Unidade vai ampliar em 550 o número de vagas no Bairro Centro-Oeste

16 outubro 2025 - 14h39Carla Andréa

O Bairro Centro-Oeste, em Campo Grande, vai ganhar uma nova escola de tempo integral, que deve ampliar em 550 o número de vagas disponíveis na rede municipal de ensino.

O termo que autoriza a abertura da licitação para construção da unidade foi assinado nesta quarta-feira (15) pela prefeita Adriane Lopes, e o edital deve ser publicado em cerca de 15 dias.

A nova unidade será erguida em um terreno localizado no Loteamento Jardim Paris, na Rua Gumercindo Leite, esquina com a Rua Patrocínio, com investimento estimado em R$ 11.954.073,31, oriundo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O projeto prevê 13 salas de aula e um prazo de 360 dias para conclusão, incluindo as etapas de fundação, superestrutura, cobertura, instalações elétricas e hidráulicas, pisos, acabamentos e cabeamento.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à expansão e melhoria da educação em Campo Grande. Na última segunda-feira (13), o município assegurou R$ 100 milhões em novos investimentos para ampliar vagas, reformar unidades, adquirir materiais didáticos e fortalecer programas voltados à primeira infância.

