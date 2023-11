MS tem mais de 47 mil inscritos no Enem 2023, veja o que fazer na véspera da prova

A ansiedade costuma tomar conta dos estudantes na reta final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em todo o país 3,9 milhões de pessoas vão fazer o exame, já em Mato Grosso do Sul são 47.470 inscritos. Para amenizar a preocupação é preciso fazer um checklist do que levar para não infringir as regras e separar um momento para relaxar.

A principal recomendação é verificar como chegar no local de prova, separar o que é preciso levar e descansar neste sábado. "Priorizar um momento de lazer e ter uma véspera tranquila vai preparar o corpo e a mente para a maratona do dia seguinte", explica Lúcio Fernandes, organizador do Cursinho Comunitário de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.

Não é recomendado revisar o conteúdo na véspera, já que o cérebro não está no melhor momento para absorver informações por conta do nervosismo. Outra dica é comer comidas leves, menos gordurosas, com mais frutas e legumes, evitando também bebidas alcoólicas.

Fazer uma lista do que levar e deixar organizado é outra dica essencial. Confira a lista:

Caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta (leve pelo menos duas para o caso de uma falhar);

RG ou outro documento oficial com foto (documentos digitais também são válidos);

Cartão de confirmação de inscrição;

Lanche (ideal é levar alimentos que deem energia, como chocolates, castanhas e barras de cereal) e água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo). O lanche poderá ser vistoriado pelo fiscal de sala.

Tirar o dia para fazer atividades de lazer que relaxam a mente e corpo e que seja prazerosa para o estudante é uma ótima estratégia para liberar a tensão e tranquilizar a mente, reduzindo a ansiedade. Uma boa noite de sono é fundamental para estar bem disposto no dia seguinte, vai preparar o cérebro para um melhor raciocínio e facilitar a concentração.

Veja o cronograma:

5 de novembro

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas; e

redação.

12 de novembro

45 questões de matemática; e

45 questões de ciências da natureza.

Veja os horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

13h Início das provas: 13h30

13h30 Término das provas no 1º dia: 19h

19h Término das provas no 2º dia: 18h30

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

