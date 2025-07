Pacote de obras proporcionará até 4 mil novas vagas na Rede Municipal de Ensino

Com o avanço nas obras de educação infantil que estavam paradas em Campo Grande a entrega de onze unidades da Rede Municipal deve gerar quase 4 mil novas vagas para crianças de 0 a 5 anos. As Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) estão em diferentes estágios — com parte já em execução e outras com licitação prevista para os próximos meses.

São investimentos superiores a R$ 20 milhões em bairros com déficit histórico de vagas. Nesta quarta-feira (2), a prefeita Adriane Lopes visitou obras em execução. “A entrega dessas unidades representa muito mais do que novas salas de aula: é uma reparação histórica. Com planejamento e responsabilidade, estamos garantindo estrutura adequada, acolhimento de qualidade e mais oportunidade para as famílias que mais precisam”, afirma a prefeita Adriane Lopes.



Iniciadas até o ano de 2013 e paralisadas desde 2015/2016, a retomada das obras das Emeis coordenadas pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed) têm previsão de estarem todas em execução até 2026.

Unidades com entregas programadas

A primeira obra finalizada dentro do pacote foi a Emei Inápolis, entregue em junho de 2024 e nomeada “Dulce Coutrim de Freitas”. Atualmente, a unidade atende cerca de 200 crianças matriculadas.

As Emeis São Conrado e Oliveira III estão com entrega prevista ainda para este ano, cada uma com capacidade para atender 350 crianças. Somadas, irão ampliar em 700 o número de vagas na educação infantil já em 2026.

Para 2026, estão previstas as entregas das Emeis Popular, Jardim Anache e Jardim Radialista. Também integram o cronograma de obras duas escolas municipais de ensino fundamental: Celina Martins Jallad e Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão, que terão quadras construídas.

Na Escola Municipal Orlandina Oliveira Diniz, onde a quadra atual não é coberta, a estrutura será ampliada com cobertura até o próximo ano.

Outras cinco Emeis terão suas obras retomadas até o próximo ano e contemplam diferentes regiões da cidade. São elas: Jardim Talismã, Moreninha II, Jardim Colorado, Serraville e Jardim Nashville, cada uma com capacidade para 350 crianças. Juntas, essas unidades vão acrescentar 1.750 vagas à rede municipal.

