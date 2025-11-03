Pais de estudantes já podem realizar pré-matrícula na rede estadual de MS

A primeira etapa da pré-matrícula para alunos da rede estadual de ensino em Mato Grosso do Sul, começa nesta segunda-feira. Quem quiser continuar na escola que está ou ingressar em outra unidade de ensino, deve realizar o preenchimento de informações até o dia 31 de dezembro, visando garantir as vagas para o ano que vem.

Estão sendo disponibilizadas aproximadamente 200 mil vagas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, contemplando tanto novos estudantes quanto a renovação de matrículas dos alunos que já fazem parte da rede estadual de ensino.

Para o ano de 2026, três novas escolas foram inseridas: uma em Campo Grande, uma em Ribas do Rio Pardo e outra em Ponta Porã, ampliando o número de unidades de ensino para 352.

Em Campo Grande, a EE Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, ofertará o Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), o Ensino Médio, Educação Profissional e, no período noturno, a EJA Mulher (Educação de Jovens e Adultos).

No município de Ribas do Rio Pardo, a EE Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva ofertará o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), o Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional. Já em Ponta Porã, a EE Professor Adir Teixeira de Oliveira ofertará o Ensino Fundamental – Anos Finais, o Ensino Médio e Educação Profissional.

Matrícula - No endereço www.matriculadigital.ms.gov.br os interessados podem encontrar as informações necessárias para efetuar o preenchimento dos dados necessários, bem como outros canais de contato em caso de dúvidas.

Para efetuar a pré-matrícula, primeira etapa para a garantia de vaga, os pais/responsáveis devem consultar a aba “acesso rápido”, selecionar uma das opções de ingresso e seguir os passos apresentados.

