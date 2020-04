Pais e alunos podem acessar atividades durante isolamento social

Os 108 mil alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme) já podem acessar a partir desta terça-feira (7), os cadernos com atividades curriculares do grupo 4 ao 9º ano. Também estão contemplados na plataforma online os cadernos de experiências, direcionados aos alunos do berçário ao grupo 3, e aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades podem ser acessadas através deste link e são referentes aos próximos 15 dias letivos em que os alunos ficarão sem aulas devido a prorrogação da suspensão em decorrência da pandemia ocasionada pela Covid-19.

A secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, explicou que a realização das atividades é obrigatória para os alunos do 4º ao 9º ano. “Os alunos terão que entregar as tarefas porque elas irão contar como presença neste período”, explicou.

Quanto às crianças do berçário ao grupo 3, não há obrigatoriedade de entrega, já que elas têm como objetivo promover a interação entre os pais e os filhos. “Vamos disponibilizar este material também porque não queremos que estes alunos se distanciem muito da realidade escolar”, completou a secretária.

Os cadernos de atividades trazem conteúdos e exercícios respectivos a cada ano e, no total, contemplam todos os componentes, tais como Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Geografia Regional, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa, entre outras.

Dinâmica

Os responsáveis pelas crianças irão acessar o site e selecionar os cadernos de acordo com o ano em que o filho estuda. Quem não quiser imprimir, pode responder as atividades em um caderno de uso pessoal ou utilizado pelo aluno em sala de aula, já que as atividades estão em um arquivo PDF, impossibilitando que as respostas sejam registradas diretamente nele.

Os pais que não têm acesso à internet poderão solicitar à escola a impressão. A Secretaria Municipal de Educação (Semed), também irá auxiliar neste trabalho. A secretária Elza Fernandes ressaltou que as unidades irão organizar os dias e horários de atendimento aos pais para a entrega dos cadernos com o objetivo de evitar aglomerações, por isso é fundamental que os responsáveis busquem contato com as unidades, por meio das redes sociais e canais de comunicação disponibilizados por elas, antes de se dirigirem às escolas.

O professor será o responsável pela orientação e esclarecimento de dúvidas dos alunos pelo aplicativo WhatsApp ou outro canal disponibilizado pela escola, onde criará grupos que serão como salas de aula. Serão utilizados os telefones dos pais dos alunos de suas respectivas turmas.

O professor também terá autonomia para enviar ou produzir outras atividades complementares, como vídeos, textos ou tutoriais, que complementem a interação com o aluno.

As aulas na Reme foram suspensas no dia 18 de março, por um período de 20 dias, obedecendo o Decreto n.14.189, de 15 de março de 2020, e foram prorrogadas conforme o Decreto nº 14.226 do dia dois de abril. Com isso, as atividades na Reme serão retomadas no dia seis (06) de maio, caso não ocorra nova prorrogação.

Deixe seu Comentário

Leia Também