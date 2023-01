Pais podem realizar matrículas dos alunos da Reme a partir de 11 de janeiro

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

O cadastro de matrícula para alunos novos da Rede Municipal de Ensino (Reme), começa amanhã (11) e deve ser realizado por meio da plataforma Matrícula Online pelo site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/ .

Para os alunos novos não haverá período específico para o cadastro, que pode ser feito a qualquer momento durante todo o ano letivo.

Já a designação dos alunos novos será realizada em até dois dias úteis, e o mesmo prazo para a efetivação pelos responsáveis na unidade escolar. Todas as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas disponíveis no mesmo processo para todos os interessados.

A segunda lista de contemplados para as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) também será divulgada nesta quarta-feira (11) . Os pais ou responsáveis tem até o dia 17 de janeiro para efetivar a matrícula diretamente na unidade escolar em que o aluno foi designado.

Serviço

Durante o mês de janeiro, as secretarias das Escolas Municipais e Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) realizam atendimento das 7h às 13h.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também