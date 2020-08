Pausa escolar na rede estadual vai do dia 31 de agosto a 7 de setembro

Sarah Chaves, com informações da assessoria

As atividades remotas da Rede Estadual de Ensino (REE), terão uma pausa para mais e 20 mil profissionais e 210 mil estudantes entre os dias 31 de agosto e 7 de setembro.

Durante o período de “recesso”, a Secretaria de Estado de Educação (SED) e as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) seguirão com o funcionamento em escalas, adotado nos últimos meses.

A pausa foi reforçada na última segunda-feira (24), pela secretária Cecilia Motta. “Se trata de um período de descanso para todos os nossos profissionais e estudantes envolvidos na execução das atividades remotas. No início de maio, entre os dias 04 e 18, nós tivemos o recesso escolar antecipado e desde então seguimos com as aulas não presenciais. Será um momento de pausa para todos”, destacou Cecilia.

Sendo assim, as atividades presenciais seguem suspensas em toda a Rede Estadual até o próximo dia 7 de setembro.

