Pela 1ª vez, Prefeitura entrega kits escolares em ano anterior ao início das aulas

Desde o dia 5 de dezembro, as escolas começaram a receber os kits escolares para o ano letivo de 2025 da Reme (Rede Municipal de Ensino), por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Essa é a primeira vez que a entrega dos kits ocorre ainda no ano anterior ao início das aulas, garantindo que os estudantes tenham acesso ao material escolar logo nos primeiros dias de aula. De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, serão distribuídos mais de 112 mil kits, abrangendo alunos da educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A prefeita Adriane Lopes destacou a importância dessa antecipação. “Antecipar a entrega dos kits escolares é mais do que uma questão de logística; é um compromisso direto com a educação de qualidade e com o futuro das nossas crianças e jovens. Estamos garantindo que todos os alunos da nossa rede comecem o ano letivo de 2025 com as ferramentas em mãos para aprender, crescer e se desenvolver desde o primeiro dia. Essa é a nossa forma de mostrar que, em Campo Grande, a educação é prioridade, e vamos continuar investindo para que cada aluno tenha as condições necessárias para trilhar o caminho do sucesso”, afirma.

Com 80% dos materiais já em estoque, a Semed orientou as escolas a organizarem um espaço adequado para armazenar os kits até o início do ano letivo de 2025. Essa ação reflete o planejamento eficiente da administração, que visa otimizar o tempo e assegurar que todos os alunos da rede municipal sejam atendidos.

Os kits são compostos por lápis, canetas, colas, réguas, massinha de modelar, giz de cera, apontador, borracha, tinta guache, tesoura, colas coloridas, agenda, caderno de desenho, caderno de brochura e caderno de 10 matérias.

Matrículas

As matrículas para alunos novos da Reme começam a partir de 8 de janeiro. A primeira lista de designação de crianças para as EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil) foi publicada no dia 3 de dezembro e a efetivação da matrícula será até 16 de dezembro, sendo feita na própria secretaria a qual o aluno (a) foi designado.

A segunda listagem de designação será publicada no dia 16 de janeiro. Quem não efetivar a matrícula, volta para o fim da lista e perde a vaga.

Já a rematrícula (aluno da Rede que vai permanecer na mesma escola) também deve ser feita até 16 de dezembro.

