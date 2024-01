Prazo de inscrições do concurso para professor da Semed termina em 5 dias

As inscrições para o concurso público para 323 vagas do quadro de pessoal, para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, vão até segunda-feira (15).

As oportunidades são para cargos efetivos de orofessor de educação infantil e professor - anos iniciais do Ensino Fundamental.

As inscrições devem ser feitas via internet, pelo site do Instituto Avalia, organizadora do concurso público, pelo endereço: www.avalia.org.br , e seguem até às 23h59 do dia 15 (horário oficial de MS). A taxa de inscrição é de R$ 95,00.

A Prova Objetiva e Redação serão aplicadas na data provável de 44 de fevereiro de 2024, na cidade de Campo Grande/MS. Os aprovados serão destinados para 10 cargos com remuneração inicial a partir de R$3.671,07.

Os demais detalhes do concurso podem ser consultados no Edital de Abertura localizado no próprio site do Instituto Avalia.

