Prazo de inscrições para cursos de graduação gratuitos do IFMS é prorrogado

As inscrições na seleção para 760 vagas em cursos de graduação do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), tiveram prazo prorrogado até quinta-feira (25) para

São ofertados cursos em oito municípios e com ingresso no 2º semestre. Podem participar candidatos que já concluíram o ensino médio ou equivalente e que participaram da edição 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com nota acima de zero na prova de redação.

Os interessados devem se inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção . As inscrições são gratuitas, assim como os cursos ofertados.

As vagas estão distribuídas nos municípios de Aquidauana (120 vagas), Campo Grande (160), Corumbá (80), Coxim (160), Dourados (40), Jardim (40), Naviraí (40) e Três Lagoas (120).

Metade das vagas ofertadas é destinada a candidatos que cursaram todas as séries do ensino médio em escola pública. Dessas, 50% são para aqueles com renda familiar per capita inferior a um salário mínimo e meio. Ainda há cotas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência. A opção pelas ações afirmativas deverá ser feita no ato da inscrição.

A seleção será feita, exclusivamente, com base na nota total alcançada pelo candidato na edição de 2022 do Enem.

A divulgação do resultado final da 1ª chamada para solicitação de matrícula está prevista para 2 de junho. A previsão é que as aulas tenham início no dia 24 de julho.

Confira todas as regras no edital de abertura do processo seletivo.

Vagas da Graduação no 2º Semestre

Campus Curso Turno Vagas Aquidauana Engenharia Civil Integral 40 Redes de Computadores Noturno 40 Sistemas para Internet Noturno 40 Campo Grande Engenharia Elétrica Noturno 40 Engenharia Mecânica Noturno 40 Sistemas para Internet Matutino 40 Noturno 40 Corumbá Processos Metalúrgicos Noturno 40 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 Coxim Alimentos Noturno 40 Engenharia de Pesca Noturno 40 Licenciatura em Química Noturno 40 Sistemas para Internet Noturno 40 Dourados Jogos Digitais Noturno 40 Jardim Arquitetura e Urbanismo Integral 40 Naviraí Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 Três Lagoas Engenharia de Computação Integral 40 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Noturno 40 Automação Industrial Noturno 40

