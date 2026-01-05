Menu
Prazo para efetivação da matrícula na rede estadual começa nesta segunda

Retorno das aulas em Mato Grosso do Sul está marcado para o dia 9 de fevereiro

05 janeiro 2026 - 11h11Luiz Vinicius
Aulas em MS voltam no dia 9 de fevereiroAulas em MS voltam no dia 9 de fevereiro   (Bruno Rezende)

O período para efetivação das matrículas dos alunos da Rede Estadual de Ensino começa nesta segunda-feira, dia 5, e se estendem até a sexta-feira, dia 9, em Mato Grosso do Sul.

Pais dos estudantes podem estar fazendo a efetivação por meio do portal www.matriculadigital.ms.gov.br ou de forma presencial nas escolas designadas. 

A semana também marca a abertura da segunda etapa de pré-matrículas na Rede Estadual, para aqueles que não conseguiram preencher os dados dentro do prazo previsto na primeira etapa. Entre os dias 05 e 09 de janeiro os interessados poderão acessar o portal da Matrícula Digital para garantir as vagas de forma 100% virtual.

Para o atendimento presencial, em Campo Grande, o local é a Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612 – Itanhangá Park. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

Conforme calendário escolar, disponível para consulta no site da SED, o retorno dos profissionais da Rede Estadual de Ensino será no dia 02 de fevereiro, para o período de Jornada Formativa.

O retorno dos estudantes, para o início das aulas, será no dia 09 de fevereiro.

