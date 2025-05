Prazo para recurso da prova dissertativa do Revalida termina na quinta-feira

Termina nesta quinta-feira (15) o período para os candidatos entrarem com recursos referentes às notas provisórias da prova discursiva da primeira edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Os participantes que não concordarem com o resultado provisório devem realizar o procedimento online, diretamente no Sistema Revalida.

Recursos apresentados fora do Sistema Revalida ou fora do prazo não serão aceitos, alertou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O resultado final será divulgado pelo Inep aos participantes na Página do Participante em 3 de junho, com justificativas individualizadas de deferimento ou indeferimento dos recursos apresentados pelos participantes.

