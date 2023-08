Adriane abre concurso para a área da educação

Durante evento de prestação de contas da educação da Capital nesta terça-feira (1º), a prefeita Adriane Lopes anunciou o lançamento de um concurso público na Rede Municipal de Ensino (Reme).

“O nosso compromisso com a educação não é um compromisso verbal, é na execução e no trabalho com responsabilidade”, afirmou a prefeita.

O concurso em questão era aguardado há 8 anos.

Segundo a prefeita, um total de 323 vagas serão disponibilizadas, porém, demais informações sobre o concurso, como datas, prazos, salário e outros dados serão divulgados futuramente pela prefeitura por meio de edital.

