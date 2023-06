Prefeitura abre inscrições para curso de Primeiros Socorros

Em parceria com a Escola de Governo de Campo Grande (EGOV-CG), a prefeitura de Campo Grande irá oferecer um curso gratuito de Primeiros Socorros aos servidores municipais. As aulas serão ministradas no Plenarinho do Paço Municipal e as inscrições seguem abertas até o dia 24 de julho. A iniciativa é coordenada também pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges).

Para a EGOV-CG, o objetivo é dar noções de primeiros socorros aos servidores que atuam nas Escolas Municipais, EMEIS e outros setores para a melhoria do serviço público e atendimento de qualidade aos profissionais de educação na realização das atividades diárias.

Serão formadas duas turmas para treinamento em um único dia, nesse formato, a capacitação ocorrerá das 7h30 às 17h30 com a primeira turma no dia 10 de julho e a segunda no dia 25 de julho.

Outras duas turmas serão organizadas para quem optar pelo treinamento no período noturno. A primeira com aulas nos dias 4 e 5 de julho e a segunda nos dias 11 e 12 de julho, das 18h às 22h. O prazo para efetivação da inscrição para essa modalidade termina no dia 11 de julho.

As inscrições devem ser feitas pelo Sistema SCAP . Mais informações com a Gerência de Educação a Distância pelo telefone fixo (67) 9 9988-9057 ou através do WhatsApp (67) 9 9958-9258, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.

