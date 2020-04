Prefeitura convoca 400 professores aprovados em concurso

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Prefeitura de Campo Grande convocou 400 professores aprovados no concurso público realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) em 2016. Segundo a Secretaria, com esta nova chamada, já são 1.850 professores convocados do certame.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Elza Fernandes, o objetivo da chamado é ampliar o quadro de efetivos da Rede Municipal de Ensino (Reme).

“Nunca houve uma chamada nesta proporção. Mesmo em meio a esta pandemia, nossa preocupação é valorizar os aprovados no concurso, já que a validade dele termina dia 30 de junho. Estes profissionais tomarão posse na segunda quinzena de junho e, mesmo que as aulas presenciais não voltem, a lotação será feita”, explicou a secretária.

Os novos convocados assumirão cargos nas disciplinas de Educação Física, História, Geografia, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Infantil e Anos Iniciais.

A relação dos nomes dos pode ser conferida neste link.

Deixe seu Comentário

Leia Também