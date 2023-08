Prefeitura convoca assistentes educacionais inclusivos para atuarem na REME

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca 20 assistentes educacionais inclusivos para atuarem nas escolas municipais de educação infantil e ensino fundamental da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Segundo a publicação feita no Diogrande desta quinta-feira (24), o processo seletivo faz parte do programa de contratação temporária e os convocados vão substituir vacâncias e, portanto, não haverá aumento de despesas com pessoal.

Assim, os convocados devem comparecer no dia 28 de agosto, às 8 horas, na Semed, localizada na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

O encontro será no Cefor (Centro de Formação Lúdio Martins Coelho), para que os convocados recebam orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Para conferir a lista de convocação, basta acessar o Diogrande, a partir da página 2, por meio do link: https://diogrande.campogrande.ms.gov.br/download_edicao/eyJjb2RpZ29kaWEiOiI4ODEzIn0%3D.pdf

