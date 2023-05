Prefeitura convoca mais 237 assistentes educacionais inclusivos

Conforme a publicação no Diogrande desta terça-feira (16), mais 237 aprovados no processo seletivo de Assistente Educacional Inclusivo, estão sendo convocados pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca para preenchimento de vagas.

Os convocados devem comparecer na próxima quarta-feira (17), na Secretaria, às 13h30, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A convocação é para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

De acordo com a lista publicada, são 219 aprovados e mais 18 que entram na cota. Confira os nomes na edição do Diário Oficial a partir da página 8 .

