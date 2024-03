Prefeitura de Campo Grande anuncia concurso em educaÃ§Ã£o

A Prefeitura de Campo Grande anunciou nesta segunda-feira (04), a publicação do Decreto n. 15.848, de 04 de março de 2024, que autoriza a realização de Concurso Público de Provas para cargos efetivos Administrativos da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande. Estão previstas mais de 2 mil vagas para diversas funções administrativas da Semed. O anúncio foi realizado pela prefeita Adriane Lopes, acompanhada pelo secretário de Educação Lucas Henrique Bitencourt.

A previsão é de que o concurso disponibilize uma ampla gama de cargos, incluindo o de Assistente de Educação Infantil, Assistente de Inclusão Escolar, Merendeiro, Assistente Administrativo II, Monitor de Alunos, Motorista de Transporte Escolar, entre outros.

Conforme a prefeita Adriane Lopes, dois Projetos de Leis do Executivo serão encaminhados à Câmara Municipal, um para ampliação de vagas, e outro para a criação do cargo de AEI (Assistente de Educação Infantil).

A elaboração do Edital do Concurso está em processo de elaboração e será publicado após a apreciação e posterior votação da proposta na Casa de Leis. A substituição dos contratados por servidores efetivos terá um impacto positivo também na IMPCG (Previdência do Município), direcionando os tributos atualmente destinados ao INSS para o instituto municipal.

“Esse é um pleito antigo dos pais dos primeiros anos, principalmente, que garante a continuidade dos profissionais que assistem a esses alunos”, justificou Adriane.

Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva

Dentro das políticas públicas da Educação Especial e Inclusiva da Reme, a Prefeitura inaugurou no dia 26 de fevereiro, o Centro Municipal de Educação Especial Inclusiva com o objetivo principal de colaborar nas habilidades individuais dos alunos que integram a Rede Municipal de Ensino, partindo da especificidade de cada criança. Este, que é o 4º centro nesta modalidade inaugurado no Brasil, vai funcionar na Rua Treze de Maio, nº 3.181 – Centro. A unidade vai integrar atendimento por meio de atividades que contribuam com o desenvolvimento do estudante.

Atualmente, a Reme tem 4,6 mil alunos público alvo da Educação Especial. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 800 estudantes matriculados nas unidades escolares da Capital. Com isso, o Centro vai oferecer avaliação com multiprofissionais, atendimentos de artes, como oficinas, linguagens, músicas, pinturas e robótica.

Para os alunos que tiverem suspeita de algum tipo de diagnóstico, haverá o acionamento das escolas, que irão chamar o técnico de educação especial. O profissional irá encaminhá-los para o Centro de Educação Especial Inclusiva para serem avaliados pelo médico e pela equipe multiprofissional.

