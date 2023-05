Prefeitura entrega reforma da Escola Municipal José Dorilêo de Pina

Sarah Chaves, com informações da Assessoria

Após concluir a 6ª reforma de uma unidade de educação neste ano, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação entregou na quinta-feira (5) a reforma da Escola Municipal José Dorilêo de Pina, localizada no Bairro Alves Pereira.

A escola completou 40 anos no dia 14 de março e a intervenção ocorreu em duas etapas, com a construção do muro e da sala de aula, além da pintura externa de toda a unidade.

Ex-presidente da APM (Associação de Pais e Mestres), Áurea Nicéia também estudou na escola, além dos três filhos e, hoje, ela leva o neto todos os dias às aulas. “Lutamos muito para ter a quadra e o piso de fora e enfim conseguimos. Precisávamos reformar esse muro e agora ele foi feito. É muita bênção ver tudo isso sendo feito”.

A prefeita Adriane Lopes, que destaca a importância do programa Juntos pela Escola. “O Juntos pela Escola é considerado o maior programa de mutirão de reformas já feito nas escolas de Campo Grande e, o mais importante é que tudo está sendo feito junto com a Associação de Pais e Mestres e a direção de cada unidade escolar. O nosso grande desafio é reformar todas as nossas escolas e vamos fazer isso”.

A chefe do Executivo Municipal de Campo Grande lembra que a administração destinou o recurso de R$ 40 milhões para garantir que até 2024, todas as 205 unidades escolares estejam reformadas.

De acordo com o secretário municipal de Educação Lucas Bitencourt, é na escola que começa o processo de aprendizagem. “É na escola que damos início a uma sociedade pensante e ter uma escola reformada é torná-la uma extensão da casa dos alunos e também dos professores e diretores”.

