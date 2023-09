Prefeitura firma parceria com universidade e oferece bolsa integral

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (Sejuv) e em parceria com a Jala University, estará abrindo um processo de seleção para bolsa integral para o curso de graduação em Engenharia de Software.

O curso será 100% online, e contará com professores norte-americanos e brasileiros que atuam no mercado da área, além de contar com aprendizado em inglês e graduação pela Califórnia, nos Estados Unidos.

O estudante também contará com estágio de um ano na Jala Soft e trabalho garantido após a conclusão do curso.

Fernando Schimelfenig, líder de Admissões América Latina da Jala University, explicou que, para suprir uma grande demanda de mão de obra no setor, a empresa decidiu ter uma visão a longo prazo e ofertar esses cursos através da instituição.

“Ela é uma universidade corporativa, da Jala Soft, sediada na Bolívia, com 22 anos de operação. Atualmente temos mais de 1.200 engenheiros espalhados em mais de 60 cidades da América Latina”, explicou.

Ele explica que as aulas terão início a partir de 8 de janeiro de 2024, com os estudantes selecionados nas etapas do processo seletivo tendo a oportunidade de estudar remotamente na universidade, que é credenciada nos EUA pela Secretaria de Educação Pós-secundária Privada da Califórnia (BPPE).

“Temos atualmente mais de 400 estudantes ativos, espalhados pela Bolívia, Brasil, México, Colômbia e Argentina. Para janeiro de 2024, temos mais 200 vagas para América Latina, em processo de seleção. Sendo o curso de graduação todo custeado, por quatro anos de estudo para esses estudantes. O aluno terá direito a uma bolsa de estudos de quatros anos, além de contrato de trabalho garantido ao final, para atuarem na indústria Jala Soft, pelo igual período investido da organização. Nosso objetivo inclusive, é cuidar para que permaneçam muitos anos na organização. Investimos em estudantes que tenham realmente aptidão e desejo pela área de tecnologia, em especial, a engenharia de software”, afirmou.

Caso tenha interesse, as inscrições já estão abertas através do site oficial da universidade.

Para mais informações sobre o recrutamento e dúvidas, pode-se entrar em contato com a Jala University através do WhatsApp pelo número +55 (81) 99994-6639.

