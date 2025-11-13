Prefeitura inicia matrículas e rematrículas da REME para 2026

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), deu início ao processo de matrícula e rematrícula da Rede Municipal de Ensino (Reme) para o ano letivo de 2026. O lançamento aconteceu nesta quinta-feira (13), na EMEI José Carlos de Lima, no bairro Moreninha IV.

Durante o evento, foi anunciada a criação de mais de 5 mil novas vagas permanentes na Educação Infantil (EMEIs), ampliando a oferta de atendimento às crianças de 0 a 5 anos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, destacou a importância do período de matrículas para a organização do próximo ano letivo. “Esse é um dos momentos mais importantes do ano para a rede, pois garante planejamento e continuidade no atendimento às famílias”, afirmou.

Ele lembrou que, no início da gestão, mais de 13 mil crianças aguardavam por uma vaga na Educação Infantil e que o número vem diminuindo gradualmente. A expectativa é de que, em 2026, a lista de espera tenha cerca de 2 mil alunos.

Atualmente, a Reme atende cerca de 111 mil alunos, abrangendo a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

