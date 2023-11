Prefeitura irá construir 166 novas salas de aula na Capital

Durante a noite desta segunda-feira (20), a prefeita Adriane Lopes anunciou a construção de 166 novas salas de aula nas escolas Campo Grande, criando assim mais 6.600 vagas na Rede Municipal de Ensino para 2024.

Em sua fala, a prefeita destacou que este é o maior pacote de investimento da história da educação da Capital. Ao todo, serão investidos R$ 134 milhões de fonte própria da prefeitura. “A educação é prioridade para a gestão. Somos a cidade de quase 11 mil crianças precisando de uma vaga para se matricular. Por isso, estamos anunciando a construção das novas salas de aula, pois estamos executando aquilo que é prioridade na nossa cidade”.

O plano para a educação municipal inclui ainda a contratação de mais 300 novos professores, a entrega de 205 parquinhos e brinquedos lúdicos pedagógicos e ainda a instalação de ares-condicionados em todas as unidades escolares, somando cerca de 4 mil aparelhos.

As escolas de Campo Grande terão ainda a instalação de plantas para utilização da energia fotovoltaica, dividida em dois planos sendo: no telhado e no solo. A instalação no telhado deve gerar uma economia de R$ 257 milhões em 25 anos, enquanto a do solo pode gerar no mesmo tempo cerca de R$ 182 em economia para os cofres públicos da Capital

Ainda em 2024, a prefeitura irá realizar a troca dos bebedouros as unidades, entrega de 1.095 notebooks para os diretores e coordenadores da Reme, mais 899 estações de trabalho para a Semed e entregar as Emeis do Jardim Inápolis e São Conrado.

“A educação tem que ser mudada hoje. A Capital das Oportunidades tem que ter uma educação forte, preparando as nossas crianças para o futuro. Fora o pacote de hoje, temos vários investimentos sendo executados desde o começo da nossa gestão”, continuou Adriane.

Com o apoio do governo do estado, que está abrindo mais 4 mil vagas para ajudar a educação infantil de Mato Grosso do Sul, a prefeita destacou que essa ajuda vem para somar aos investimentos feitos por ela em Campo Grande.

Cerca de 6 salas devem ser entregues até fevereiro. Os ares-condicionados serão colocados para acompanhar as mudanças climáticas, que tanto vem afetando a vida dos campo-grandenses e também dos alunos em toda a cidade.

