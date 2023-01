Prefeitura propõe pagar reajuste em duas vezes aos professores da Capital

A prefeitura de Campo Grande apresentou, nesta segunda-feira (30), uma nova proposta de reajuste salarial aos professores da Capital de 10,39%, com 4% ocorrendo em fevereiro e 6,39% em junho.

A proposta foi apresentada durante uma reunião com a Comissão Mista formada pelo Executivo, Legislativo e Secretaria Municipal de Educação (Semed) e equipe da diretoria do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP).

O presidente do sindicato, Gilvano Bronzoni, explicou que está marcada para o dia 1º de fevereiro, às 15h, uma Assembleia Geral com professores da rede municipal de ensino (Reme) da Capital para discutir a proposta.

"Saímos com a formalização de uma proposta propositiva e agora precisamos encaminhá-la para apreciação da Assembleia Geral, composta por professores e professoras da Reme", explicou.

Caso a proposta seja aprovada, ela seguirá para a Câmara de Vereadores para ser votada ainda no dia 2 de fevereiro, em sessão extraordinária.

