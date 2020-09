Prefeitura prorroga aulas remotas na rede pública de ensino municipal

Nesta terça-feira (15), a prefeitura de Campo Grande, através da Rede Municipal de Ensino (Reme) prorrogou as aulas não presenciais por tempo indeterminado nas escolas. A medida foi publicada em Diário Oficial e determina que as aulas sejam desenvolvidas por meio de atividades curriculares domiciliares.

As aulas serão retomadas no dia 21 de setembro na rede particular para crianças de zero até cinco anos, para berçário e educação infantil. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) considera que a experiência será o "projeto-piloto” para o Executivo definir se as aulas poderão ser retomadas ainda neste ano na rede pública.

Entre as regras já estabelecidas estão turmas com apenas 30% da capacidade, presença facultativa, e as normas de biossegurança, como disponibilização de álcool gel e medição de temperatura.

As próximas etapas para aulas presenciais dos Ensinos Fundamental e Médio na rede particular serão discutidos no dia 8 de outubro. Na rede municipal ainda não tem previsão para retorno das aulas.

