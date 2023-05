Prefeitura publica convocação de assistentes educacionais inclusivos

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande a convocação de 89 candidatos aprovados no processo seletivo para a função de assistente educacional inclusivo para substituir as vagas existentes nas escolas municipais.

Os candidatos devem comparecer conforme relação nominal, nesta quinta-feira (24) às 14h na Secretaria Municipal de Educação (Semed) Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O reforço de assistentes inclusivos era uma das solicitações de mães de alunos com necessidades específicas da Rede Municipal de Ensino (REME) que conseguiram ter o pedido atendido após se mobilizarem no plenário da Câmara Municipal na terça-feira (23), oportunidade em que a prefeita Adriane Lopes garantiu que a partir de hoje começaria o processo de alocação dos profissionais de educação.

