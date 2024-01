Prefeitura recebe primeira remessa de uniformes para alunos da Reme 2024

Chegou na terça-feira (23) a primeira remessa de uniformes destinado aos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), para o ano letivo de 2024. A entrega foi feita no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação (Semed). Nesta primeira etapa, foram entregues 95,9 mil camisetas de manga curta, 63,6 mil bermudas e 7,6 mil shorts saia.

Para este ano, a prefeitura comprou 243.728 camisetas de manga curta; 147.615 bermudas; 30.148 shorts saia; 88.880 tênis; 2.3423 botinas para alunos das escolas do campo; 91.223 meias e 33.599 mochilas. Além disso, há os uniformes de inverno, que são: 33.599 calças de helanca; 55.281 jaquetas de tactel; 30.147 jaquetas de helanca e 3.452 blusões.

Os uniformes estão sendo organizados e separados por servidores da secretaria, para que possam começar a ser entregues nas escolas, antes do início do ano letivo, que começa no dia 15 de fevereiro. A prefeita Adriane Lopes reforça que o uniforme é um direito dos estudantes da Rede Municipal e que as escolas já estão sendo preparadas para receber os alunos na volta às aulas.

O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, disse que a Semed realiza um planejamento para que os uniformes cheguem antes do início do ano letivo para serem entregues nos primeiros dias de aula. “A maior preocupação da Semed é ter esse planejamento bem executado. Então, nós começamos a receber agora a primeira carreta com os primeiros uniformes e já estaremos reorganizando a distribuição por regiões, para dessa forma, entregar para as escolas com tranquilidade e termos os alunos da Reme atendidos no início do ano letivo”.

Além dos uniformes, o almoxarifado da Semed recebeu também remessas de brinquedos, jogos, utensílios para cozinha e equipamentos que começarão a ser entregues às unidades escolares.

De acordo com a superintendente de Políticas Educacionais da Semed, Ana Dorsa, foram comprados brinquedos coletivos e outros materiais que ajudam na didática do ano letivo. Ainda segundo a superintendente, durante o ano passado, a Semed organizou as compras dos itens para que houvesse tempo de chegada e entrega programada antes do começo das aulas.

Deixe seu Comentário

Leia Também