Preparados? Concurso do Ibama será aplicado neste domingo

Acontece neste domingo (6), em todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal, as provas objetivas e a prova discursiva do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os candidatos concorrem para os cargos de analista ambiental e analista administrativo, com as provas do concurso começando às 13h30, com fechamento dos portões 12h, seguindo o horário de Brasília.

Para consultar o local das provas objetivas e discursiva, basta acessar o site da banca organizadora, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e acessar o portal com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato.

O Cebraspe orienta o candidato a verificar o local de prova com antecedência, para evitar imprevistos, e que leve consigo documento de identidade original, caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente e o comprovante de inscrição.

Certidões de nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de estudante e carteiras funcionais sem valor de identidade não serão considerados documentos de identidade para fins de identificação na prova.

