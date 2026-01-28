Menu
Presidente da FUNLEC representa instituição em evento de educação e tecnologia mundial

O Presidente da FUNLEC, Dr. Alessandro Gomes Lewandowski, participou da BETT UK 2026, em Londres, para prospectar inovações e conectar a fundação sul-mato-grossense ao cenário global de edtech

28 janeiro 2026 - 14h37Taynara Menezes    atualizado em 28/01/2026 às 14h39
Dr. Alessandro Gomes Lewandowski, foi o representante na feira, realizada em Londres, entre os dias 21 a 23 de janeiroDr. Alessandro Gomes Lewandowski, foi o representante na feira, realizada em Londres, entre os dias 21 a 23 de janeiro   (Foto: Funlec)

A FUNLEC (Fundação Lowtons de Educação e Cultura) deu um passo significativo em sua busca por inovação e excelência educacional ao marcar presença, pela primeira vez, na BETT UK 2026, considerado um dos principais eventos globais de tecnologia educacional. O presidente da instituição, Dr. Alessandro Gomes Lewandowski, foi o representante na feira, realizada em Londres, entre os dias 21 a 23 de janeiro.

A BETT UK reúne anualmente milhares de especialistas em educação, gestores, professores e as maiores empresas de tecnologia educacional do planeta. O evento serve como palco para o lançamento de novas ferramentas, hardware, softwares, metodologias ativas e formatos pedagógicos que estão moldando o futuro do ensino e da aprendizagem.

Em depoimento, o Dr. Lewandowski detalhou a importância estratégica da participação. "A proposta de participarmos dessa BETT UK 2026, que é uma reunião das maiores empresas de tecnologia na área da educação, trazendo novos componentes, novas formatações pedagógicas, metodologias inovadoras, é realmente entender como acontece essa implementação no mundo", afirmou.

Segundo o presidente, a imersão no evento proporcionou uma visão global e prática. "Ela nos proporcionou um melhor entendimento do todo, da forma global. Isso enriquece muito a FUNLEC, traz para nós a possibilidade de implementações futuras em diversas áreas: administrativa, pedagógica, financeira", destacou. Ele citou ainda a participação em showcases de casos de sucesso internacional e o acesso direto aos equipamentos e soluções de ponta como pontos altos da experiência.

Foco na Implementação e Projeção Internacional

Lewandowski ressaltou que a observação "in loco" de como as inovações são aplicadas em outros contextos é crucial para planejar a adoção na FUNLEC. "Isso possibilitou a gente ver na prática como acontece", disse, mencionando especificamente as áreas de Teaching & Learning Tech – a integração entre pedagogia e tecnologia.

Além da prospecção, o presidente enfatizou o aspecto da representatividade. "Levar o nome da FUNLEC... registrar o nome da FUNLEC participando da BETT UK 2026, algo que nunca foi feito, é realmente externar o nosso nome a uma projeção internacional e mostrar o estado de Mato Grosso do Sul", comemorou. Ele vê a participação como uma oportunidade de evidenciar o trabalho de uma fundação sem fins lucrativos em um cenário educacional de alto nível.

Próximos Passos: Da Teoria à Prática

De volta ao Brasil, o desafio agora é transformar as inspirações e conhecimentos adquiridos em um plano de ação concreto. "Agora a equipe vai trabalhar, vai sentar durante esses meses para poder melhor entender e enquadrar essas evoluções", anunciou Lewandowski.

Ele adiantou que as descobertas da BETT UK serão integradas aos projetos já em andamento na fundação, como a nova plataforma educacional e metodologia própria da FUNLEC. "Vamos agregar esses valores e, junto com os materiais [que já temos], evoluir em cima dessa participação", concluiu, definindo a experiência como "fantástica" e um divisor de águas para a visualização do futuro da instituição.

A participação da FUNLEC na BETT UK 2026 sinaliza um movimento de abertura e busca ativa por modernização, posicionando a fundação sul-mato-grossense no radar das tendências educacionais que definirão os próximos anos.

